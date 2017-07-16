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    Украинки завоевали "бронзу" Чемпионата мира по водным видам спорта

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    Согласно информации, украинки завоевали бронзовые медали за свое выступление, набрав 92.6482 балла. Первое место заняли спортсменки из РФ Светлана Колесниченко и Александра Пацкевич, а второе место заняли спортсменки из Китая.
    Анна Волошина и Елизавета Яхно
    НОК Украины / Facebook

    КИЕВ, 16 июл — РИА Новости Украина. Анна Волошина и Елизавета Яхно завоевали бронзовую медаль для Украины на Чемпионате мира по водным видам спорта. Об этом сообщает официальный сайт чемпионата мира по водным видам спорта.

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    Согласно информации, расположенной на сайте, украинки Анна Волошина и Елизавета Яхно завоевали бронзовые медали за свое выступление, набрав 92.6482 балла.

    При этом первое место заняли спортсменки из РФ Светлана Колесниченко и Александра Пацкевич, а второе место заняли спортсменки из Китая.

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