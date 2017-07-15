Суперкубок Украины достался "Шахтеру"

КИЕВ, 15 июл — РИА Новости Украина. В матче за Суперкубок Украины, который прошел в субботу в Одессе, победу одержал "Шахтер".

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Матч завершился со счетом 2:0.

Встреча проходила на стадионе "Черноморец". Голы сумел забить на 8 и 56 минутах нападающий клуба "Шахтёр" Факундо Феррейра.

Ранее сообщалось, что матч за Суперкубок Украины между донецким "Шахтером" и киевским "Динамо" был остановлен 2 раза. После второго гола болельщики киевского "Динамо" закидали поле горящими файерами.

Напомним, вечером в пятницу футболисты, тренерский штаб и руководство донецкого "Шахтера" прибыли в Одессу на матч Суперкубка Украины против киевского "Динамо" в полном составе.