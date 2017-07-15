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    Суперкубок Украины достался "Шахтеру"

    (обновлено: )15140
    Матч завершился со счетом 2:0. Встреча проходила на стадионе "Черноморец". Голы сумел забить на 8 и 56 минутах нападающий клуба "Шахтёр" Факундо Феррейра.
    Матч Шахтер - Динамо
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    КИЕВ, 15 июл — РИА Новости Украина. В матче за Суперкубок Украины, который прошел в субботу в Одессе, победу одержал "Шахтер".

    Матч Шахтер - Динамо
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    "Шахтер" - "Динамо". Матч за Суперкубок Украины

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    Матч завершился со счетом 2:0.

    Встреча проходила на стадионе "Черноморец". Голы сумел забить на 8 и 56 минутах нападающий клуба "Шахтёр" Факундо Феррейра.

    Ранее сообщалось, что матч за Суперкубок Украины между донецким "Шахтером" и киевским "Динамо" был остановлен 2 раза. После второго гола болельщики киевского "Динамо" закидали поле горящими файерами.

    Напомним, вечером в пятницу футболисты, тренерский штаб и руководство донецкого "Шахтера" прибыли в Одессу на матч Суперкубка Украины против киевского "Динамо" в полном составе.

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