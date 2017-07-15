Матч "Шахтер" - "Динамо": арбитр приостановил игру

КИЕВ, 15 июл — РИА Новости Украина. Матч за Суперкубок Украины между донецким "Шахтером" и киевским "Динамо", проходящий в Одессе, был приостановлен на 32-й минуте.

Как сообщает спортивный корреспондент "Думской", причиной этому стало неадекватное поведение ультрас киевского клуба.

Киевские фаны на протяжении получаса часто забрасывали штрафную Андрея Пятова петардами. Арбитр из Харькова Константин Труханов до определенного момента молчал, но затем остановил игру и увел команды с поля.

Лишь после того, как к столичным фанам подошел капитан "Динамо" Андрей Ярмоленко игра возобновилась. Счет в матче пока 1:0 в пользу "Шахтера".

Ранее сообщалось, что донецкий "Шахтер" играет с киевским "Динамо" в матче-открытии нового футбольного сезона Украины. Команды на одесском стадионе "Черноморец" разыгрывают Суперкубок страны в субботу, 15 июля.