Матч Суперкубка: порядок в Одессе будут охранять свыше тысячи человек

КИЕВ, 15 июл — РИА Новости Украина. Правопорядок во время сегодняшнего матча за Суперкубок Украины по футболу, который состоится в Одессе, будут обеспечивать свыше тысячи правоохранителей. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

За трофей сразятся столичное "Динамо" и донецкий "Шахтер".

Для обеспечения публичного порядка будут дополнительно задействованы подразделения патрульной полиции, Нацгвардии и спецназа. Игра пройдет на одесском стадионе "Черноморец".

Начало поединка — в 21:00.

Ранее сообщалось, что в субботу в Одессе возле памятника Шевченко в одноименном парке состоялся забег на дистанцию в 2,5 километра в поддержку матча за Суперкубок Украины по футболу между донецким "Шахтером" и киевским "Динамо".