наверх
15.07.201707:34
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Спорт

    Бегуна признали невиновным в допинге, попавшем в организм с поцелуем

    (обновлено: )4
    Спортсмен заявил, что за несколько недель до проверки его подруга Алекс Салазар из-за болезни начала принимать лекарство, содержавшее пробенецид, а в день теста поцеловала его после приема.
    Гил Робертс
    zimbio.com

    КИЕВ, 15 июл — РИА Новости Украина. Победителя Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в эстафетном беге американца Гила Робертса признали невиновным в употреблении допинга.

    Бегун преодолел расстояние между двумя станциями метро быстрее поезда. Видео
    Канал RT на YouTube
    Бегун преодолел расстояние между двумя станциями метро быстрее поезда

    Однако, по словам спортсмена, допинг попал в его организм через поцелуй его девушки, сообщает Би-би-си.

    Напомним, в марте этого года Робертса поймали на использовании запрещенного препарата, в его крови обнаружили пробенецид. Позже спортсмен заявил Американскому антидопинговому агентству (USADA), что за несколько недель до проверки его подруга Алекс Салазар из-за болезни начала принимать лекарство, содержавшее пробенецид, а в день теста поцеловала его после приема.

    Как говорится в заявлении Американской арбитражной ассоциации, рассматривавшей дело, Робертс смог доказать отсутствие своей вины, а потому не должен быть наказан.

    Ранее глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) по расследованию проблемы допинга в российском спорте Ричард Макларен  допустил существование отдельной системы для покрытия положительных допинг-проб в российском футболе.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    На месте убийства туристов в Египте
    Опасный Египет: убийство туристов в отеле
    Обыск в холдинге "Вестей" завершен, силовики покинули здание
    Дело Клименко и обыски в "Вестях"
    Ранение нардепа "Народного фронта" Евгения Дейдея в зоне АТО
    Несговорчивая Рада. Снятие неприкосновенности с нардепов
    Медики со всей Украины вышли на протест под МОЗ
    Медреформа или медицинский геноцид?