Бегуна признали невиновным в допинге, попавшем в организм с поцелуем

КИЕВ, 15 июл — РИА Новости Украина. Победителя Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в эстафетном беге американца Гила Робертса признали невиновным в употреблении допинга.

Однако, по словам спортсмена, допинг попал в его организм через поцелуй его девушки, сообщает Би-би-си.

Напомним, в марте этого года Робертса поймали на использовании запрещенного препарата, в его крови обнаружили пробенецид. Позже спортсмен заявил Американскому антидопинговому агентству (USADA), что за несколько недель до проверки его подруга Алекс Салазар из-за болезни начала принимать лекарство, содержавшее пробенецид, а в день теста поцеловала его после приема.

Как говорится в заявлении Американской арбитражной ассоциации, рассматривавшей дело, Робертс смог доказать отсутствие своей вины, а потому не должен быть наказан.

Ранее глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) по расследованию проблемы допинга в российском спорте Ричард Макларен допустил существование отдельной системы для покрытия положительных допинг-проб в российском футболе.