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    Отменен Кубок Украины по легкой атлетике

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    Решение отменить Кубок Украины по легкой атлетике Совет Федерации легкой атлетики Украины по представлению Департамента соревнований ФЛАУ и Департамента сборных команд ФЛАУ.
    Легкоатлет Сергей Никифоров. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 14 июл — РИА Новости Украина. Кубок Украины по легкой атлетике, который должен был состояться 25 июля, отменен, сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики.

    "Совет Федерации легкой атлетики Украины, по представлению Департамента соревнований ФЛАУ и Департамента сборных команд ФЛАУ, принял решение отменить Кубок Украины по легкой атлетике, проведение которого было запланировано на 25 июля", — сказано в сообщении.

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    В марте украинские спортсмены Марина Килипко, Юлия Левченко и Сергей Никифоров завоевали бронзовые медали чемпионата Европы по легкой атлетике в помещении в сербском Белграде.

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