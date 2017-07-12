наверх
12.07.201708:38
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Спорт

    Паралимпиец из ОАЭ трагически погиб во время тренировки в Лондоне

    (обновлено: )58
    Сообщается, что паралимпиец из ОАЭ Абдулла Хайаей трагически погиб из-за обрушения на него металлического столба. Инцидент произошел во время тренировки.
    Больница
    RIA News Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 12 июл — РИА Новости Украина. Паралимпиец из ОАЭ Абдулла Хайаей трагически погиб во вторник во время тренировки в Лондоне, где он готовился к паралимпийскому чемпионату мира по легкой атлетике 2017 года, сообщается в релизе на официальном сайте Международного паралимпийского комитета (IPC), информирует Р-Спорт.

    Реанимация футболиста Аякса прямо во время игры на поле. Видео
    Канал ЛУЧШИЙ ВИД СПОРТА на Youtube
    Реанимация футболиста "Аякса" прямо во время игры на поле

    Чемпионат мира по легкой атлетике среди паралимпийцев пройдет в Лондоне с 14 по 23 апреля. Как сообщается, инцидент произошел в тренировочном центре Ньюхэм, где Хайаей проводил занятия по метанию копья. Около 17:00 по местному времени поступил вызов в скорую помощь о том, что человек получил серьезные травмы, после чего на место происшествия прибыла полиция и бригада врачей. В 17:20 они зафиксировали смерть 36-летнего паралимпийца.

    Как сообщает Daily Mail, гибель спортсмена произошла из-за обрушения на него металлического столба. Глава IPC Филип Крэйвен выразил соболезнования родным и близким погибшего.

    "Мы опустошены трагической новостью о кончине Абдуллы. Все наши мысли, молитвы и соболезнования паралимпийского движения сейчас с семьей, друзьями и товарищами Абдуллы по команде, а также с национальным паралимпийским комитетом ОАЭ. Мы все в шоке от этой ужасной трагедии", — заявил Крэйвен.

    Как отмечается в релизе, церемония открытия паралимпийского чемпионата мира по легкой атлетике, намеченная на пятницу, 14 июля, начнется с минуты молчания в память о погибшем спортсмене. Хайаей собирался выступить на турнире в метании копья, диска и толкании ядра.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Юрий Луценко
    Рада в дыму. Снятие неприкосновенности с нардепов
    Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
    Киев встречает: Тиллерсон, Столтенберг, Гутерреш
    В доме в Киеве прогремел взрыв
    Трагедия в Киеве: взрыв в жилом доме
    7 июля 2017. Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) во время встречи на полях саммита лидеров "Группы двадцати" G20 в Гамбурге
    "Позитивная химия": первая встреча Путина и Трампа