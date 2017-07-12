Паралимпиец из ОАЭ трагически погиб во время тренировки в Лондоне

КИЕВ, 12 июл — РИА Новости Украина. Паралимпиец из ОАЭ Абдулла Хайаей трагически погиб во вторник во время тренировки в Лондоне, где он готовился к паралимпийскому чемпионату мира по легкой атлетике 2017 года, сообщается в релизе на официальном сайте Международного паралимпийского комитета (IPC), информирует Р-Спорт.

Чемпионат мира по легкой атлетике среди паралимпийцев пройдет в Лондоне с 14 по 23 апреля. Как сообщается, инцидент произошел в тренировочном центре Ньюхэм, где Хайаей проводил занятия по метанию копья. Около 17:00 по местному времени поступил вызов в скорую помощь о том, что человек получил серьезные травмы, после чего на место происшествия прибыла полиция и бригада врачей. В 17:20 они зафиксировали смерть 36-летнего паралимпийца.

Как сообщает Daily Mail, гибель спортсмена произошла из-за обрушения на него металлического столба. Глава IPC Филип Крэйвен выразил соболезнования родным и близким погибшего.

"Мы опустошены трагической новостью о кончине Абдуллы. Все наши мысли, молитвы и соболезнования паралимпийского движения сейчас с семьей, друзьями и товарищами Абдуллы по команде, а также с национальным паралимпийским комитетом ОАЭ. Мы все в шоке от этой ужасной трагедии", — заявил Крэйвен.

Как отмечается в релизе, церемония открытия паралимпийского чемпионата мира по легкой атлетике, намеченная на пятницу, 14 июля, начнется с минуты молчания в память о погибшем спортсмене. Хайаей собирался выступить на турнире в метании копья, диска и толкании ядра.