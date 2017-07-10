"Севилья" продлила контракт с полузащитником Витоло

КИЕВ, 10 июл — РИА Новости Украина. Футбольный клуб "Севилья" сообщил о продлении контракта с полузащитником сборной Испании Витоло. Соответствующая информация обнародована на официальном сайте ФК.

Витоло перешел в "Севилью" из "Лас-Пальмаса" в 2013 году. В прошлом сезоне полузащитник провел за "Севилью" 43 матча во всех турнирах, забил 6 мячей и отдал десять голевых передач.

Новый контракт 27-летнего игрока с "Севильей" рассчитан до 2022 года, сообщает Р-Спорт.

За сборную Испании Витоло дебютировал в марте 2015 года и с тех пор провел за национальную команду 11 матчей, в которых забил 4 гола.

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