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    "Севилья" продлила контракт с полузащитником Витоло

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    Новый контракт 27-летнего игрока Витоло с "Севильей" рассчитан до 2022 года. За сборную Испании он дебютировал в 2015 году и с тех пор провел за национальную команду 11 матчей.
    Игрок Севильи Витоло. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 10 июл — РИА Новости Украина. Футбольный клуб "Севилья" сообщил о продлении контракта с полузащитником сборной Испании Витоло. Соответствующая информация обнародована на официальном сайте ФК.

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    Витоло перешел в "Севилью" из "Лас-Пальмаса" в 2013 году. В прошлом сезоне полузащитник провел за "Севилью" 43 матча во всех турнирах, забил 6 мячей и отдал десять голевых передач.

    Новый контракт 27-летнего игрока с "Севильей" рассчитан до 2022 года, сообщает Р-Спорт.

    За сборную Испании Витоло дебютировал в марте 2015 года и с тех пор провел за национальную команду 11 матчей, в которых забил 4 гола.

    Ранее футбольный клуб "Барселона" (Испания) объявил о продлении контракта с аргентинским нападающим Лионелем Месси.

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