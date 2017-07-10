наверх
10.07.201716:51
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Спорт

    Прощай, Уимблдон. Первая ракетка Украины уступила чемпионке "Ролан Гаррос"

    (обновлено: )71
    Украинская теннисистка Элина Свитолина не смогла обыграть латвийку Елену Остапенко. В четвертом круге она уступила со счетом 6:3, 7:6 (8:6). Матч продлился 1 час 44 минуты.
    Свитолина уступила Остапенко, отыграв семь матчболов в 1/8 финала
    REUTERS Toby Melville

    КИЕВ, 10 июл — РИА Новости Украина. Украинская теннисистка Элина Свитолина уступила латвийской спортсменке Елене Остапенко в четвертом раунде Уимблдона, который проходит в Лондоне.

    Элина Свитолина — в пятерке лучших теннисисток мира
    KARIM SAHIB / AFP
    На корте и с наградами. Свитолина - в пятерке лучших теннисисток мира

    Победительница "Ролан Гаррос"-2017 Остапенко (13-я сеяная) в четвертом круге обыграла Свитолину (4) со счетом 6:3, 7:6 (8:6).

    Матч продолжался 1 час 44 минуты, сообщает Р-Спорт.

    Соперницей Остапенко в четвертьфинале турнира будет победительница матча Винус Уильямс (США, 10) — Аня Конюх (Хорватия, 27).

    В феврале 2017 года Свитолина выиграла первый в карьере турнир категории WTA Premier 5. Первая ракетка Украины одержала победу в финале турнира категории WTA Premier 5 в Дубае, обыграв датчанку Каролину Возняцки со счетом 6:4, 6:2. Триумф на Dubai Tennis Championships принес Свитолиной 900 рейтинговых очков и десятое место в обновленной версии мирового рейтинга WTA, что является рекордом в истории женского тенниса Украины.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Йенс Столтенберг открыл в Киеве новый офис альянса в Украине
    Киев встречает: Тиллерсон, Столтенберг, Гутерреш
    В доме в Киеве прогремел взрыв
    Трагедия в Киеве: взрыв в жилом доме
    7 июля 2017. Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) во время беседы на полях саммита лидеров "Группы двадцати" G20 в Гамбурге
    "Позитивная химия": первая встреча Путина и Трампа
    Акции протеста в Гамбурге
    Протестный Гамбург: итоги саммита G20