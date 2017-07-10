Прощай, Уимблдон. Первая ракетка Украины уступила чемпионке "Ролан Гаррос"

КИЕВ, 10 июл — РИА Новости Украина. Украинская теннисистка Элина Свитолина уступила латвийской спортсменке Елене Остапенко в четвертом раунде Уимблдона, который проходит в Лондоне.

Победительница "Ролан Гаррос"-2017 Остапенко (13-я сеяная) в четвертом круге обыграла Свитолину (4) со счетом 6:3, 7:6 (8:6).

Матч продолжался 1 час 44 минуты, сообщает Р-Спорт.

Соперницей Остапенко в четвертьфинале турнира будет победительница матча Винус Уильямс (США, 10) — Аня Конюх (Хорватия, 27).

В феврале 2017 года Свитолина выиграла первый в карьере турнир категории WTA Premier 5. Первая ракетка Украины одержала победу в финале турнира категории WTA Premier 5 в Дубае, обыграв датчанку Каролину Возняцки со счетом 6:4, 6:2. Триумф на Dubai Tennis Championships принес Свитолиной 900 рейтинговых очков и десятое место в обновленной версии мирового рейтинга WTA, что является рекордом в истории женского тенниса Украины.