Суд отклонил апелляцию Платини на его отстранение от футбола

КИЕВ, 6 июл — РИА Новости Украина. Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию бывшего президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини на отстранение от футбольной деятельности, оставив в силе вердикт Спортивного арбитражного суда (CAS), сообщает издание Le Parisien со ссылкой на адвоката Платини.

"Мишель Платини глубоко разочарован решением федерального суда. Платини считает свое наказание несправедливым, и эта несправедливость продолжается", — приводит Р-Спорт слова юриста экс-главы УЕФА Венсана Солари.

Швейцарское федеральное бюро юстиции осенью 2015 года открыло дело против экс-главы ФИФА Йозефа Блаттера по подозрению в незаконном переводе в 2011 году двух миллионов швейцарских франков занимавшему в то время пост главы УЕФА Платини. Арбитражная палата комитета по этике ФИФА 21 декабря 2015 года отстранила Блаттера и Платини от футбола на восемь лет.

Апелляционный комитет ФИФА 24 февраля 2016 года сократил срок отстранения чиновников до шести лет. Блаттер и Платини подали апелляции в CAS, который сократил отстранение Платини до 4 лет, а апелляцию Блаттера отклонил. Таким образом, отстранение Платини продлится до октября 2019 года.