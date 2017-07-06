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    Свитолина и Цуренко повторили рекорд Украины на Уимблдоне 1993 года

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    Первая ракетка Украины Элина Свитлина прошла Эшли Барти и Франческу Скьявоне, не проиграв ни сета. Леся Цуренко дважды провела максимальное количество партий, выбив Юлию Гёргес и Викторию Голубич.
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    Элина Свитолина. Архивнео фото
    GABRIEL BOUYS / AFP

    КИЕВ, 6 июл — РИА Новости Украина. По итогам матчей на Уимблдоне, сыгранных в среду и четверг, украинские теннисистки Леся Цуренко и Элина Свитолина синхронно прошли в третий раунд престижного турнира, сообщает sportarena.com.

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    Первая ракетка Украины прошла Эшли Барти и Франческу Скьявоне, не проиграв ни сета. Леся Цуренко дважды провела максимальное количество партий, выбив Юлию Гёргес и Викторию Голубич. Обе теннисистки дебютируют в третьем круге травяного мэйджора.

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    На Уимблдоне две украинки в 1/16 финала были ранее только в 1993 году. Тогда Наталья Медведева и Елена Брюховец вместе остановились на данной стадии, проиграв Габриэле Сабатини и Хелене Суковой соответственно. 

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