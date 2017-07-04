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    Спорт

    ФК "Металлист-1925" жестко наказал своих фанатов за беспорядки в Киеве

    (обновлено: )96
    Футбольный клуб "Металлист-1925" намерен договориться с дирекцией стадиона и резервной арены клуба "Динамо" о закрытии фанатских секторов на три ближайших домашних игры, за исключением гостевых трибун.
    Беспорядки на НСК Олимпийский
    mediaport.ua

    КИЕВ, 4 июл — РИА Новости Украина. Харьковский футбольный клуб "Металлист-1925" провел внутреннее расследование инцидента с беспорядками во время финала аматорского чемпионата Украины в Киеве на "Олимпийском стадионе", по итогам которого было принято решение не пропускать любые группировки "ультрас" на три ближайших домашних матча. Об этом говорится в заключении по материалам внутреннего расследования, опубликованном на официальном сайте клуба.

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    Согласно документу, также футбольный клуб намерен договориться с дирекцией стадиона "Металлист" и резервной арены клуба "Динамо" о закрытии фанатских секторов на три ближайших домашних игры, за исключением гостевых трибун.

    Кроме того, "Металлист-1925" не повезет своих фанатов и на три календарных гостевых матча Второй лиги и Кубка Украины, пропуская только официальных лиц клуба и представителей СМИ.

    Условно клуб наказал своих ультрас на срок до 1 декабря 2017 года. Если же они нарушат запрет посещения стадионов, то срок из условного превратится в безусловный.

    Данное решение было принято по итогам прошедшего в понедельник заседания Комитета по вопросам стадионов и безопасности проведения соревнований Федерации футбола Украины, а также специальной комиссии по расследованию инцидента, произошедшего 19-го июня на столичном НСК "Олимпийский" во время финального матча чемпионата ААФУ "Металлист 1925" — "Агробизнес".

    "Все материалы переданы в Контрольно-дисциплинарный комитет ФФУ, которому и предстоит принять решение по наказанию для нашего клуба", — сказано в сообщении на сайте клуба.

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    Напомним, 19 июня, в Киеве на НСК "Олимпийский" произошли столкновения футбольных фанатов во время финального матча чемпионата Украины среди аматорских команд. В финале сошлись "Металлист-1925" (Харьков) и "Агробизнес" (Волочиск, Хмельницкая область).

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