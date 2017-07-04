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    Итальянская "Рома" присматривается к Ярмоленко - СМИ

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    Римский клуб провел первые переговоры, в котором определялась возможная сумма трансфера, а также наличие интереса украинского игрока к переходу в "Рому".

    КИЕВ, 4 июл — РИА Новости Украина. Итальянская "Рома" заинтересована в трансфере полузащитника киевского "Динамо" Андрея Ярмоленко, сообщает итальянское издание AS Roma Live.

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    Клуб из итальянской столицы провел первые переговоры, в котором определялась возможная сумма трансфера, а также наличие интереса украинского игрока к переходу в "Рому".

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    По словам источника, "Динамо" оценивает Ярмоленко в диапазоне от 15 до 18 миллионов евро.  Ярмоленко может стать заменой Мохаммеду Салаху, который в июне покинул стан "Волков" и перешел в английский "Ливерпуль". 

    Ранее сообщалось, что Ярмоленко близок к переходу в мюнхенскую "Баварию". 

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