Свитолина пробилась во второй круг Уимблдона

КИЕВ, 3 июл — РИА Новости Украина. Украинская теннисистка Элина Свитолина пробилась во второй круг Уимблдонского турнира, который проходит в Лондоне.

В матче первого раунда турнира Большого шлема Свитолина (4-й номер посева) переиграла австралийку Эшли Барти со счетом 7:5, 7:6 (10:8). Встреча продолжалась 1 час 54 минуты, сообщает Р-Спорт.

Во втором раунде соревнований Свитолина сыграет с итальянкой Франческой Скьявоне.

Ранее Элина Свитолина заявляла, что может пропустить Уимблдонский теннисный турнир из-за травмы ноги.