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    Спорт

    Свитолина пробилась во второй круг Уимблдона

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    В матче первого раунда Элина Свитолина обыграла австралийку Эшли Барти со счетом 7:5, 7:6 (10:8), поединок продолжался 1 час 54 минуты.
    Выступление украинской теннисистки Элины Свитолиной на Уимблдоне
    REUTERS Tony O'Brien

    КИЕВ, 3 июл — РИА Новости Украина. Украинская теннисистка Элина Свитолина пробилась во второй круг Уимблдонского турнира, который проходит в Лондоне.

    В матче первого раунда турнира Большого шлема Свитолина (4-й номер посева) переиграла австралийку Эшли Барти со счетом 7:5, 7:6 (10:8). Встреча продолжалась 1 час 54 минуты, сообщает Р-Спорт.

    Во втором раунде соревнований Свитолина сыграет с итальянкой Франческой Скьявоне.

    Ранее Элина Свитолина заявляла, что может пропустить Уимблдонский теннисный турнир из-за травмы ноги.

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