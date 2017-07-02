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    Украинская легкоатлетка с рекордом победила на чемпионате Европы

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    В Федерации легкой атлетики Украины сообщили, что 18-летняя Алина Шух на чемпионате Европы также обновила два личных рекорда.
    Легкоатлетка Алина Шух
    uaf.org.ua

    КИЕВ, 2 июл — РИА Новости Украина. 18-летняя украинская легкоатлетка Алина Шух одержала победу на командном чемпионате Европы по многоборью, который проходит в Таллинне.

    Обнаженные спортсмены на обложке журнала ESPN
    bigpicture.ru
    Обнаженные спортсмены на обложке американского спортивного журнала

    Спортсменка установила новый юниорский рекорд Украины (U-20) в семиборье, сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики Украины. 

    "С результатом 6208 очков Шух на 29 пунктов превзошла достижение Валентины Савченко, которая держала юниорский рекорд с августа 1984 года", — отмечается в сообщении.

    Легкоатлетка также обновила два личных рекорда — пробежала 100 метров с барьерами за 14,64 секунды и показала лучший результат в карьере на 200-метровке (26,14).

    В прыжках в высоту спортсменка взяла 1,81 метра, в толкании ядра — 13,47 м, в прыжках в длину — 6,10 м, метнула копье на 55,95 м и пробежала 800 метров за 2.12,61.

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    Ранее сообщалось, что Киев примет чемпионат Европы по художественной гимнастике в 2020 году. Об этом сообщает Европейский союз гимнастики. Столица Украины официально названа городом-организатором турнира.

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