Украинская легкоатлетка с рекордом победила на чемпионате Европы

КИЕВ, 2 июл — РИА Новости Украина. 18-летняя украинская легкоатлетка Алина Шух одержала победу на командном чемпионате Европы по многоборью, который проходит в Таллинне.

Спортсменка установила новый юниорский рекорд Украины (U-20) в семиборье, сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики Украины.

"С результатом 6208 очков Шух на 29 пунктов превзошла достижение Валентины Савченко, которая держала юниорский рекорд с августа 1984 года", — отмечается в сообщении.

Легкоатлетка также обновила два личных рекорда — пробежала 100 метров с барьерами за 14,64 секунды и показала лучший результат в карьере на 200-метровке (26,14).

В прыжках в высоту спортсменка взяла 1,81 метра, в толкании ядра — 13,47 м, в прыжках в длину — 6,10 м, метнула копье на 55,95 м и пробежала 800 метров за 2.12,61.

Читайте также: Deutsche Welle: как в Украине судят за посты в соцсетях

Ранее сообщалось, что Киев примет чемпионат Европы по художественной гимнастике в 2020 году. Об этом сообщает Европейский союз гимнастики. Столица Украины официально названа городом-организатором турнира.