Португалия обыграла Мексику в матче за 3-е место Кубка конфедераций

КИЕВ, 2 июл — РИА Новости Украина. Сборная Португалии по футболу в дополнительное время нанесла поражение команде Мексики в матче за третье место Кубка конфедераций-2017, который проходит в России, сообщает Р-Спорт.

Воскресная игра в Москве на стадионе "Спартак" завершилась победой португальцев со счетом 2:1. В основное время голы забили португалец Луиш Нету, срезавший на 54-й минуте мяч в собственные ворота после прострела Хавьера Эрнандеса, и Пепе, поразивший ворота Гильермо Очоа в компенсированное время. На 16-й минуте форвард португальцев Андре Силва не реализовал пенальти.

Победу сборной Португалии в дополнительное время принес Адриен Силва, забивший мяч с пенальти на 104-й минуте игры. Обе команды заканчивали встречу в меньшинстве — у португальцев красную карточку получил Нелсон Семедо (106-я минута), у мексиканцев был удален Рауль Хименес (112). На 120-й минуте главный арбитр матча удалил со скамейки запасных главного тренера мексиканцев Хуана Карлоса Осорио.

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду, который на днях стал отцом двоих детей, матч за 3-е место пропускал.

Позже в воскресенье в Санкт-Петербурге состоится финальная игра турнира, в которой встретятся сборные Германии и Чили. Матч начнется в 21:00 мск.