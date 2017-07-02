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    Форвард "Барселоны" отказался переходить в ФК "Зенит" - СМИ

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    Сообщается, нападающий "Барселоны" Мунир Эль-Хаддади выразил свое нежелание переходить в российский клуб "Зенит".
    Игрок ФК БАТЭ Филип Младенович и игрок Барселоны Мунир Эль-Хаддади (справа)
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 2 июл — РИА Новости Украина. Нападающий "Барселоны" Мунир Эль-Хаддади ответил отказом на предложение о переходе в петербургский футбольный клуб "Зенит", сообщает sport.es и Р-Спорт.

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    Ранее в СМИ сообщалось, что "Зенит" вступил в переговоры с представителями Эль-Хаддади и "Барселоны" о переходе игрока в петербургский клуб и готов заплатить 20 миллионов евро, требуемых каталонцами за трансфер 21-летнего форварда.

    По данным sport.es, с самого начала Эль-Хаддади выразил свое нежелание переходить в российский клуб. Игрок хочет побороться за место в составе "Барселоны" с учетом того, что по окончании минувшего сезона каталонцев возглавил новый тренер Эрнесто Вальверде, и пока не спешит рассматривать предложения о переходе в другие команды.

    Эль-Хаддади, являющийся воспитанником "Барселоны", в 2014 году дебютировал в основной команде "сине-гранатовых". В общей сложности в составе каталонского клуба форвард провел 45 игр и забил десять мячей. Минувший сезон Эль-Хаддади отыграл в "Валенсии" на правах аренды и отметился семью голами в 36 встречах. Также в активе футболиста, имеющего марокканские корни, один матч в составе сборной Испании.

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