Форвард "Барселоны" отказался переходить в ФК "Зенит" - СМИ

КИЕВ, 2 июл — РИА Новости Украина. Нападающий "Барселоны" Мунир Эль-Хаддади ответил отказом на предложение о переходе в петербургский футбольный клуб "Зенит", сообщает sport.es и Р-Спорт.

Ранее в СМИ сообщалось, что "Зенит" вступил в переговоры с представителями Эль-Хаддади и "Барселоны" о переходе игрока в петербургский клуб и готов заплатить 20 миллионов евро, требуемых каталонцами за трансфер 21-летнего форварда.

По данным sport.es, с самого начала Эль-Хаддади выразил свое нежелание переходить в российский клуб. Игрок хочет побороться за место в составе "Барселоны" с учетом того, что по окончании минувшего сезона каталонцев возглавил новый тренер Эрнесто Вальверде, и пока не спешит рассматривать предложения о переходе в другие команды.

Эль-Хаддади, являющийся воспитанником "Барселоны", в 2014 году дебютировал в основной команде "сине-гранатовых". В общей сложности в составе каталонского клуба форвард провел 45 игр и забил десять мячей. Минувший сезон Эль-Хаддади отыграл в "Валенсии" на правах аренды и отметился семью голами в 36 встречах. Также в активе футболиста, имеющего марокканские корни, один матч в составе сборной Испании.