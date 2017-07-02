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    Спорт

    Команда Руденко прокомментировала бой с Поветкиным

    (обновлено: )13201
    Представитель украинского боксера сообщил, что их хорошо встретили, все пожелания удовлетворяли: "Был прекрасный прием, плюс большое спасибо публике. Все было хорошо, никакой неприязни к себе мы не чувствовали".
    Александр Поветкин (Россия) и Андрей Руденко (Украина) в титульном поединке за титулы WBO International и WBA International
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ,  2 июл – РИА Новости Украина. Представитель украинского боксера Андрея Руденко  Владислав Елисеев заявил, что команда спортсмена не испытывала никакой неприязни к себе во время нахождения в Москве, где проходил бой с россиянином Александром Поветкиным.

    Александр Поветкин (Россия) и Андрей Руденко (Украина) в титульном поединке за титулы WBO International и WBA International
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Сошлись титаны: бой Руденко и Поветкина

    Об этом он рассказал агентству "Р-Спорт".

    "Все было в порядке, спасибо промоутерской компании "Мир бокса", организатору вечера. Нас хорошо встретили, все пожелания удовлетворяли. Был прекрасный прием, плюс большое спасибо публике. Все было хорошо, никакой неприязни к себе мы не чувствовали. Все было на высшем уровне", — сказал Елисеев.

    Напомним, в субботу в Москве Поветкин единогласным решением судей победил Руденко и завоевал титулы WBO International и WBA Inter-Continental.

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