Команда Руденко прокомментировала бой с Поветкиным

КИЕВ, 2 июл – РИА Новости Украина. Представитель украинского боксера Андрея Руденко Владислав Елисеев заявил, что команда спортсмена не испытывала никакой неприязни к себе во время нахождения в Москве, где проходил бой с россиянином Александром Поветкиным.

Об этом он рассказал агентству "Р-Спорт".

"Все было в порядке, спасибо промоутерской компании "Мир бокса", организатору вечера. Нас хорошо встретили, все пожелания удовлетворяли. Был прекрасный прием, плюс большое спасибо публике. Все было хорошо, никакой неприязни к себе мы не чувствовали. Все было на высшем уровне", — сказал Елисеев.

Напомним, в субботу в Москве Поветкин единогласным решением судей победил Руденко и завоевал титулы WBO International и WBA Inter-Continental.