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    Марадона изъявил желание быть тренером сборной России

    (обновлено: )7010
    На протяжении своей футбольной карьеры Марадона в качестве тренера работал в сборной Аргентины, "Расинге" (Авельянеда), "Текстил Мандию", "Аль-Васле" (ОАЭ).
    Диего Марадона
    RIA News Антон Денисов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 1 июл — РИА Новости Украина. Легендарный футболист Диего Марадона заявил, что хотел бы стать тренером сборной России, сообщает RT.

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    "Я веду переговоры с командой "Аль-Фуджайра" (клуб из ОАЭ), но, посмотрев на российскую сборную, любому захотелось бы стать ее тренером. Можно многое улучшить", — отметил спортсмен.

    "Я видел матчи с участием российской команды. Не хотел бы критиковать тренера, но мне показалась, что россияне не умеют атаковать. Игроки не знали, когда защищаться, а когда нужно остановить мяч. Мы увидели, что сборная России не очень уверена в себе. И это во многом зависит от тренера", — приводит слова Марадоны RT.

    Марадона в качестве тренера работал в сборной Аргентины, "Расинге" (Авельянеда), "Текстил Мандию", "Аль-Васле" (ОАЭ).

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