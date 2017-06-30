наверх
30.06.201716:33
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Спорт

    В Киеве прошла жеребьевка Кубка Украины по футболу

    38
    Матчи первого раунда Кубка Украины по футболу пройдут 9 июля. На этом этапе в турнире стартуют команды второй лиги, а также несколько клубов первой лиги.
    В Киеве прошла жеребьевка Кубка Украины по футболу
    dynamo.kiev.ua

    КИЕВ, 30 июн — РИА Новости Украина. В пятницу, 30 июня, состоялась жеребьевка первого раунда Кубка Украины, матчи которого пройдут уже 9 июля. На этом этапе в турнире стартуют команды второй лиги, а также несколько клубов первой лиги, сообщает Dynamo.kiev.ua

    Футбольный мяч. Архивное фото
    RIA News Алексей Филиппов | Перейти в фотобанк
    Пять лет после Евро-2012. Почему украинский футбол вне игры?

    СК "Днепр-1" (Днепр) — "Буковина" (Черновцы);

    "Металлург" (Запорожье) — "Полесье" (Житомир);

    ФК "Тернополь" — "Агробизнес" (Волочиск);

    "Арсенал-Киевщина" (Белая Церковь) — "Прикарпатье" (Ивано-Франковск);

    "Чайка" (Петропавловская Борщаговка) — "Рух" (Винники);

    "Таврия" (Симферополь) — "Скала" (Стрий);

    ФК "Демня" — "Днепр" (Днепр);

    ФК "Львов" — "Кремень" (Кременчуг);

    "Металлист 1925" (Харьков) — "Нива" (Тернополь);

    "Судостроитель" (Николаев) — "Балканы" (Заря);

    ФК "Никополь" — "Мир" (Горностаевка);

    "Реал-Фарма" (Овидиополь) — "Энергия" (Новая Каховка);

    "Подолье" (Хмельницкий) — "Нива В" (Винница).

    Ранее сообщалось, что донецкий "Шахтер" стал обладателем Кубка Украины сезона 2015/2016, обыграв в финале луганскую "Зарю". Матч закончился со счетом 0:2 в пользу "горняков".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Полиция Украины. Архивное фото
    Вирус Petya. Масштабная хакерская атака
    Первый замглавы СММ ОБСЕ на Украине А. Хуг посетил г. Ясиноватая в Донецкой области
    "Хлебное перемирие": обстрелы и теракты
    Пожарные машины
    Пожароопасная непогода: Украина изнывает от жары
    Игорь Гужва
    Дело Гужвы. Арест