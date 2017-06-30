В Киеве прошла жеребьевка Кубка Украины по футболу

КИЕВ, 30 июн — РИА Новости Украина. В пятницу, 30 июня, состоялась жеребьевка первого раунда Кубка Украины, матчи которого пройдут уже 9 июля. На этом этапе в турнире стартуют команды второй лиги, а также несколько клубов первой лиги, сообщает Dynamo.kiev.ua.

СК "Днепр-1" (Днепр) — "Буковина" (Черновцы);

"Металлург" (Запорожье) — "Полесье" (Житомир);

ФК "Тернополь" — "Агробизнес" (Волочиск);

"Арсенал-Киевщина" (Белая Церковь) — "Прикарпатье" (Ивано-Франковск);

"Чайка" (Петропавловская Борщаговка) — "Рух" (Винники);

"Таврия" (Симферополь) — "Скала" (Стрий);

ФК "Демня" — "Днепр" (Днепр);

ФК "Львов" — "Кремень" (Кременчуг);

"Металлист 1925" (Харьков) — "Нива" (Тернополь);

"Судостроитель" (Николаев) — "Балканы" (Заря);

ФК "Никополь" — "Мир" (Горностаевка);

"Реал-Фарма" (Овидиополь) — "Энергия" (Новая Каховка);

"Подолье" (Хмельницкий) — "Нива В" (Винница).

Ранее сообщалось, что донецкий "Шахтер" стал обладателем Кубка Украины сезона 2015/2016, обыграв в финале луганскую "Зарю". Матч закончился со счетом 0:2 в пользу "горняков".