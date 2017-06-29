Сборная Германии вышла в финал Кубка конфедераций

КИЕВ, 29 июн — РИА Новости Украина. Сборная Германии по футболу победила команду Мексики в полуфинале Кубка конфедераций и сыграет с командой Чили в финале турнира.

Встреча прошла в четверг на стадионе "Фишт" в Сочи (Россия) и завершилась со счетом 4:1.

В составе немцев голы забили Леон Горецка (6-я и 8-я минута), оформивший самый ранний дубль в истории турнира, Тимо Вернер (59) и Амин Юнес (90+). У мексиканцев отличился Марко Фабиан (89), сообщает Р-Спорт.

В финале сборная Германии 2 июля в Санкт-Петербурге встретится с командой Чили. В этот же день в матче за третье место в Москве сыграют сборные Мексики и Португалии.

Накануне футболисты сборной Чили в серии послематчевых пенальти переиграли команду Португалии и стали первыми финалистами Кубка конфедераций, который проходит в России.