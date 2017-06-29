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    Спорт

    Сборная Германии вышла в финал Кубка конфедераций

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    Сборная Германии выиграла у мексиканцев со счетом 4:1. В финале они сыграют со сборной Чили. Встреча состоится 2 июля. В этот же день в матче за третье место сыграют сборные Мексики и Португалии.
    Футбол. Кубок конфедераций-2017. Матч Германия - Мексика
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 29 июн — РИА Новости Украина. Сборная Германии по футболу победила команду Мексики в полуфинале Кубка конфедераций и сыграет с командой Чили в финале турнира.

    Футбол. Кубок конфедераций-2017. Матч Мексика – Новая Зеландия
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Скандальный матч Кубка конфедераций между Мексикой и Новой Зеландией

    Встреча прошла в четверг на стадионе "Фишт" в Сочи (Россия) и завершилась со счетом 4:1.

    В составе немцев голы забили Леон Горецка (6-я и 8-я минута), оформивший самый ранний дубль в истории турнира, Тимо Вернер (59) и Амин Юнес (90+). У мексиканцев отличился Марко Фабиан (89), сообщает Р-Спорт.

    В финале сборная Германии 2 июля в Санкт-Петербурге встретится с командой Чили. В этот же день в матче за третье место в Москве сыграют сборные Мексики и Португалии.

    Накануне футболисты сборной Чили в серии послематчевых пенальти переиграли команду Португалии и стали первыми финалистами Кубка конфедераций, который проходит в России.

    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Антонио Рюдигер (Германия) получил травму во время матча 1/2 финала Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Германии и Мексики

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