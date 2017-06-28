Определились финалисты молодежного чемпионата Европы по футболу

КИЕВ, 27 июн — РИА Новости Украина. Сборная Испании обыграла команду Италии в полуфинальном матче чемпионата Европы среди игроков не старше 21 года и вышла в финал турнира, который проходит в Польше.

Полуфинальная встреча, состоявшаяся во вторник вечером в Кракове, завершилась со счетом 3:1 в пользу испанцев. В составе победителей хет-трик оформил полузащитник мадридского "Атлетико" Сауль Ньигес (53-я, 65-я и 74-я минуты). Автором единственного гола у "Скуадры адзурры" стал Федерико Бернардески (62).

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С 58-й минуты итальянцы играли в меньшинстве: полузащитник Роберто Гальярдини был удален с поля за вторую желтую карточку.

@UEFAUnder21 Молодежная сборная Испании по футболу

В финале первенства, который состоится 30 июня, сборная Испании сыграет с командой Германии, которая ранее по пенальти переиграла сборную Англии.