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    Ловкий пас: знаменитый игрок "Реала" тренирует жену на яхте

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    Полузащитник мадридского "Реала" Матео Ковачич проводит отпуск вместе с женой Изабель на яхте, не забывая о футболе. Видео игрока и его супруги, ловко дающих пасы друг другу, набрало более полумиллиона просмотров.
    Полузащитник Реала Ковачич с женой Изабель
    Матео Кованич

    КИЕВ, 26 июн — РИА Новости Украина. Полузащитник "Реала" Матео Ковачич проводит отпуск вместе с женой Изабель на шикарной яхте.

    Влюбленные проводят отдых с пользой — Ковачич с супругой записали видеоролик, на котором искусно перепасовывают мяч головами друг другу.

    Видео набрало в инстаграм игрока уже более полумиллиона просмотров.

    Ранее сообщалось, что украинский нападающий российского "Тосно" Артем Милевский в Белоруссии попал в ДТП. Как стало известно, в Белоруссию он поехал на пару дней между сборами своей команды. В ДТП футболист попал, когда ехал на такси. Причины аварии не сообщаются.

    Смотрите также: Милевский помог победить российскому ФК "Тосно"

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