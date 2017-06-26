Ловкий пас: знаменитый игрок "Реала" тренирует жену на яхте

КИЕВ, 26 июн — РИА Новости Украина. Полузащитник "Реала" Матео Ковачич проводит отпуск вместе с женой Изабель на шикарной яхте.

Влюбленные проводят отдых с пользой — Ковачич с супругой записали видеоролик, на котором искусно перепасовывают мяч головами друг другу.

Видео набрало в инстаграм игрока уже более полумиллиона просмотров.

Ранее сообщалось, что украинский нападающий российского "Тосно" Артем Милевский в Белоруссии попал в ДТП. Как стало известно, в Белоруссию он поехал на пару дней между сборами своей команды. В ДТП футболист попал, когда ехал на такси. Причины аварии не сообщаются.

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