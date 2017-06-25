Шевченко забил победный гол в матче звезд Европы и Южной Америки

КИЕВ, 25 июн — РИА Новости Украина. Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко сыграл в товарищеском матче звезд Европы против звезд Южной Америки. Об этом сообщает портал Footballhub на своей странице в Facebook.

Наставник сборной Украины был капитаном европейской сборной и забил победный гол в этом поединке, который завершился со счетом 2:1.

Отметим, что в поединке также приняли участие: Пауло Мальдини, Креспо, Мендьета, Ривалдо, Дино Баджо и другие.

Ранее сообщалось, что после отборочного матча Финляндия-Украина драку между украинскими болельщиками и стюардами пришлось останавливать тренеру сборной Андрею Шевченко.