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    Шевченко забил победный гол в матче звезд Европы и Южной Америки

    (обновлено: )3910
    В товарищеском матче звезд Европы против звезд Южной Америки также приняли участие: Пауло Мальдини, Креспо, Мендьета, Ривалдо, Дино Баджо и другие.
    Матч звезд Европы и Южной Америки
    Xsport.ua

    КИЕВ, 25 июн — РИА Новости Украина. Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко сыграл в товарищеском матче звезд Европы против звезд Южной Америки. Об этом сообщает портал Footballhub на своей странице в Facebook.

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    Наставник сборной Украины был капитаном европейской сборной и забил победный гол в этом поединке, который завершился со счетом 2:1.

    Отметим, что в поединке также приняли участие: Пауло Мальдини, Креспо, Мендьета, Ривалдо, Дино Баджо и другие.

    Ранее сообщалось, что после отборочного матча Финляндия-Украина драку между украинскими болельщиками и стюардами пришлось останавливать тренеру сборной Андрею Шевченко.

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