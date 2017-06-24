наверх
25.06.201700:19
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Спорт

    Сборная России по футболу не вышла из группы на Кубке конфедераций-2017

    38
    В субботу сборная России в матче заключительного третьего тура группы A проиграла в Казани команде Мексики со счетом 1:2. Россияне с тремя очками заняли третье место в группе.
    Игорь Смольников (Россия) и Хавьер Акино (Мексика) во время матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Мексики и России
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 24 июн — РИА Новости Украина. Сборная России по футболу заняла третье место в группе A на домашнем Кубке конфедераций-2017 и не сумела пробиться в полуфинал турнира.

    В субботу сборная России в матче заключительного третьего тура группы A проиграла в Казани команде Мексики со счетом 1:2.

    Смотрите также: Поединок Выхриста с Кларком в финале чемпионата Европы

    Россияне с тремя очками заняли третье место в группе. Первыми стали португальцы (7 баллов), опередив по дополнительным показателям мексиканцев, четвертое место заняли новозеландцы (0). Сборные Португалии и Мексики вышли в 1/2 финала Кубка конфедераций.

    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Александр Ерохин (Россия), Гильермо Очоа, Эктор Морено (Мексика) во время матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Мексики и России.

    Ранее сообщалось, что сборные Германии и Чили сыграли вничью в матче второго тура группового этапа Кубка конфедераций. Встреча группы В, прошедшая в четверг в Казани, завершилась со счетом 1:1. У чилийцев на 6-й минуте отличился Алексис Санчес, забивший 400-й мяч в истории Кубков конфедераций, на что немцы ответили точным ударом Ларса Штиндля на 41-й минуте.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Суд избирает меру пресечения Игорю Гужве
    Дело Гужвы. Арест
    Московский мост в Киеве
    Перестрелки и нападения: криминал шагает по стране
    Визит Порошенко в США: обеим сторонам была нужна только картинка — Бортник
    В гостях у Трампа. Визит Порошенко в США
    Павел Жебривский. Архивное фото
    Конец АТО и реинтеграция Донбасса: за и против