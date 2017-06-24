Сборная России по футболу не вышла из группы на Кубке конфедераций-2017

КИЕВ, 24 июн — РИА Новости Украина. Сборная России по футболу заняла третье место в группе A на домашнем Кубке конфедераций-2017 и не сумела пробиться в полуфинал турнира.

В субботу сборная России в матче заключительного третьего тура группы A проиграла в Казани команде Мексики со счетом 1:2.

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Россияне с тремя очками заняли третье место в группе. Первыми стали португальцы (7 баллов), опередив по дополнительным показателям мексиканцев, четвертое место заняли новозеландцы (0). Сборные Португалии и Мексики вышли в 1/2 финала Кубка конфедераций.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Александр Ерохин (Россия), Гильермо Очоа, Эктор Морено (Мексика) во время матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Мексики и России.

Ранее сообщалось, что сборные Германии и Чили сыграли вничью в матче второго тура группового этапа Кубка конфедераций. Встреча группы В, прошедшая в четверг в Казани, завершилась со счетом 1:1. У чилийцев на 6-й минуте отличился Алексис Санчес, забивший 400-й мяч в истории Кубков конфедераций, на что немцы ответили точным ударом Ларса Штиндля на 41-й минуте.