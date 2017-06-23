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    Месси признан самым ценным футболистом "Барселоны" в сезоне

    (обновлено: )26
    Награда вручается по итогам голосования каталонских журналистов в конце каждого сезона с 2010 года. Лионель Месси в минувшем сезоне принял участие в 52 матчах команды во всех турнирах, забив в них 54 гола.
    Нападающий команды Барселона Лионель Месси
    RIA News Максим Богодвид | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 23 июн — РИА Новости Украина. Футболист Лионель Месси получил приз Trofeo Aldo Rovira, вручающийся самому ценному игроку испанской "Барселоны" в сезоне, сообщается на официальном сайте клуба.

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    Награда вручается по итогам голосования каталонских журналистов в конце каждого сезона с 2010 года. Приз получил имя сына бывшего директора клуба Хосепа Ровиры, который разбился на мотоцикле в марте 2009 года, передает Р-Спорт.

    В минувшем сезоне аргентинец принял участие в 52 матчах команды во всех турнирах, забив в них 54 гола.

    Месси ранее получал приз за сезоны-2009/10, 2010/11, 20012/13 и 2014/15. Среди других победителей — Эрик Абидаль (2011/12), Хавьер Маскерано (2013/14) и Луис Суарес (2015/16).

    Ранее Месси продлил контракт с "Барселоной" еще на три года.

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