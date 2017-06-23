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    Немцы не смогли обыграть чилийцев в матче Кубка конфедераций-2017

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    Встреча группы В, прошедшая в четверг в Казани, завершилась со счетом 1:1. У чилийцев на 6-й минуте отличился Алексис Санчес. Немцы ответили лишь на 41-ой минуте.
    Футбол. Кубок конфедераций-2017. Матч Германия – Чили
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    КИЕВ, 23 июн — РИА Новости Украина. Сборные Германии и Чили сыграли вничью в матче второго тура группового этапа Кубка конфедераций.

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    Встреча группы В, прошедшая в четверг в Казани, завершилась со счетом 1:1. У чилийцев на 6-й минуте отличился Алексис Санчес, забивший 400-й мяч в истории Кубков конфедераций, на что немцы ответили точным ударом Ларса Штиндля на 41-й минуте.

    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Футбол. Кубок конфедераций-2017. Матч Германия – Чили

    После этой встречи в турнирной таблице группы B продолжает лидировать команда Чили с 4 очками в активе, опережающая немцев за счет лучшей разницы мячей ("+2" против "+1"). Сборные Австралии и Камеруна имеют в активе по 1 очку.

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    Футбол. Кубок конфедераций-2017. Матч Германия – Чили

    В следующем матче турнира чилийцы сыграют 25 июня со сборной Австралии в Москве на стадионе "Спартак", а немцы в тот же день встретятся с камерунцами в Сочи на стадионе "Фишт". Обе встречи начнутся в 18:00 по Киеве.

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