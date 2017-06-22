Теннисистка Свитолина получила травму ноги

КИЕВ, 22 июн — РИА Новости Украина. Украинская теннисистка, пятая ракетка мира Элина Свитолина заявила, что может пропустить Уимблдонский теннисный турнир из-за травмы ноги.

"Когда я наступаю на ногу, испытываю боль и не могу нормально двигаться. У меня проблема с ахиллом. На данный момент, я не уверена, что смогу принять участие в "Уимблдоне". Поэтому мне с командой предстоит важный разговор: играть там или нет, если в приоритете выступление на хардовых кортах", — цитирует Свитолину "Трибуна".

Она признала, что это будет тяжелое решение, но старается "мыслить долгосрочно".

"Сыграть на итоговом турнире в Сингапуре – главная цель в этом сезоне", – добавила украинка.

Ранее в четверг Свитолина проиграла итальянке Камиле Джорджи во втором круге турнира в Бирмингеме.