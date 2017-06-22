наверх
22.06.201723:50
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Спорт

    Теннисистка Свитолина получила травму ноги

    (обновлено: )22
    По словам украинской теннисистки, участие в Уимблдонском турнире - под вопросом. Элина Свитолина сообщила, что испытывает боль, когда наступает на ногу.
    Элина Свитолина в поединке матча Кубка Федерации по теннису Украина - Австралия
    УНИАН

    КИЕВ, 22 июн — РИА Новости Украина. Украинская теннисистка, пятая ракетка мира Элина Свитолина заявила, что может пропустить Уимблдонский теннисный турнир из-за травмы ноги.

    Элина Свитолина — в пятерке лучших теннисисток мира
    KARIM SAHIB / AFP
    На корте и с наградами. Свитолина - в пятерке лучших теннисисток мира

    "Когда я наступаю на ногу, испытываю боль и не могу нормально двигаться. У меня проблема с ахиллом. На данный момент, я не уверена, что смогу принять участие в "Уимблдоне". Поэтому мне с командой предстоит важный разговор: играть там или нет, если в приоритете выступление на хардовых кортах", — цитирует Свитолину "Трибуна".

    Она признала, что это будет тяжелое решение, но старается "мыслить долгосрочно".

    "Сыграть на итоговом турнире в Сингапуре – главная цель в этом сезоне", – добавила украинка.

    Ранее в четверг Свитолина проиграла итальянке Камиле Джорджи во втором круге турнира в Бирмингеме.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Пресс-конференция. Архивное фото
    Неугодные СМИ. Обыски в "Стране" и задержание Гужвы
    Премьер-министр Украины Владимир Гройсман и ветераны во время возложения цветов к могиле Неизвестного солдата
    В гостях у Трампа. Визит Порошенко в США
    Флаги России и ЕС
    Дипломатическая война. Новые санкции против РФ
    Начало процесса верификации военнопленных на Донбассе
    Конец АТО и реинтеграция Донбасса: за и против