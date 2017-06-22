Свитолина сенсационно проиграла на теннисном турнире в Бирмингеме

КИЕВ, 22 июн — РИА Новости Украина. Украинка Элина Свитолина не смогла пробиться в четвертьфинал теннисного турнира в Бирмингеме, призовой фонд которого составляет более 800 тысяч долларов, сообщает Р-Спорт.

Во втором круге Свитолина, посеянная под 2-м номером, уступила пробившейся в основную сетку через квалификацию итальянке Камиле Джорджи со счетом 4:6, 6:4, 2:6. Матч продолжался 2 часа 2 минуты. Примечательно, что Джорджи занимает 102-е место в рейтинге WTA, тогда как Свитолина уже вторую неделею удерживает пятую позицию.

Следующей соперницей Джорджи станет австралийка Эшли Барти.

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