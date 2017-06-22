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    В Британии суд объявил банкротом легенду тенниса

    (обновлено: )87
    Суд отказался отсрочить судебный процесс еще на 28 дней, заявив об отсутствии существенных доказательств скорой уплаты долга. Беккер написал в Twitter, что распоряжение суда его удивило, потому что у него есть средства на выплату долга.
    Теннисист Борис Беккер
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 22 июн — РИА Новости Украина. Лондонский суд признал банкротом немецкого теннисиста Бориса Беккера, заработавшего за время спортивной карьеры более $25 млн.

    Причиной стал долг теннисиста банку Arbuthnot Latham & Co. с 2015 года, сообщает издание MarketWatch.

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    Адвокат теннисиста Джон Бриггс просил суд дать еще месяц на повторный залог недвижимости на Мальорке, благодаря которому Беккер мог бы получить более $6 млн. Специалист заявил, что "в денежных вопросах Беккер личность не слишком искушенная".

    Суд отказался отсрочить судебный процесс еще на 28 дней, заявив об отсутствии существенных доказательств скорой уплаты долга.

    Беккер написал в Twitter, что распоряжение суда его удивило, потому что у него есть средства на выплату долга, и объявил о намерении апеллировать данное решение.

    49-летний Беккер — шестикратный обладатель Большого шлема, в 1985 году стал самым юным победителем Уимблдонского турнира. До прошлого года он в течение трех лет тренировал сербского теннисиста Новака Джоковича, который под его руководством завоевал несколько титулов Большого шлема.

    Напомним, суд в США закрыл дело банкротстве американского хип-хоп исполнителя Кертиса Джеймса Джексона III, известного как 50 Cent.

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