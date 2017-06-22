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    Ребров трудоустроился в Саудовской Аравии

    (обновлено: )12
    Сергей Ребров, покинувший пост главного тренера киевского "Динамо" по окончании минувшего сезона, подписал с "Аль-Ахли" контракт на два года, сменив на этом посту швейцарца Кристиана Гросса.
    Сергей Ребров. Архивное фото
    ФК "Динамо" Киев

    КИЕВ, 21 июн — РИА Новости Украина. Экс-главный тренер киевского "Динамо" Сергей Ребров возглавил "Аль-Ахли" из Джидды, сообщается в официальном микроблоге футбольного клуба из Саудовской Аравии в Twitter.

    Первое интервью Александра Хацкевича на посту тренера киевского Динамо. Видео
    Канал на Youtube ФК "Динамо" Киев
    Первое интервью Хацкевича на посту тренера киевского "Динамо"

    Ребров, покинувший пост главного тренера "Динамо" по окончании минувшего сезона, подписал с "Аль-Ахли" контракт на два года.

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    На посту главного тренера "Аль-Ахли" Ребров сменил швейцарца Кристиана Гросса.

    В прошедшем сезоне "Аль-Ахли" занял второе место в чемпионате Саудовской Аравии.

    Напомним, Реброва на посту главного тренера киевского "Динамо" сменил Александр Хацкевич

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