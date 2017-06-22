Ребров трудоустроился в Саудовской Аравии

КИЕВ, 21 июн — РИА Новости Украина. Экс-главный тренер киевского "Динамо" Сергей Ребров возглавил "Аль-Ахли" из Джидды, сообщается в официальном микроблоге футбольного клуба из Саудовской Аравии в Twitter.

Ребров, покинувший пост главного тренера "Динамо" по окончании минувшего сезона, подписал с "Аль-Ахли" контракт на два года.

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На посту главного тренера "Аль-Ахли" Ребров сменил швейцарца Кристиана Гросса.

В прошедшем сезоне "Аль-Ахли" занял второе место в чемпионате Саудовской Аравии.

Напомним, Реброва на посту главного тренера киевского "Динамо" сменил Александр Хацкевич.