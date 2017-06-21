КИЕВ, 21 июн — РИА Новости Украина. На конференции клубов Профессиональной футбольной лиги принято решение допустить "Днепр" и "Днепр-1" во вторую лигу.

Несмотря на то, что "Днепр-1" не выступал в любительском чемпионате, как того требует регламент, за его включение во вторую лигу проголосовали 25 делегатов.

"Днепр" на конференции представлял исполнительный директор Андрей Русол, а "Днепр-1" — народный депутат Юрий Береза.

По словам Березы, главный инициатор создания нового клуба — экс-нападающий днепровского клуба Роман Зозуля.

Отметим, что "Днепр" начнет новый сезон во второй лиге с минус 6 очков.

Ранее сообщалось, что ФИФА понизила "Днепр" в классе в связи с большими долгами и теперь клуб должен будет играть во Второй лиге.