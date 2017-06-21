ФФУ меняет формат украинского футбола

КИЕВ, 21 июн — РИА Новости Украина. Федерация футбола Украины (ФФУ) планирует с сезона-2018/2019 изменить формат соревнований в украинском футболе, сообщает ее пресс-служба.

Так, уже через сезон Премьер-лига и первая лига в плане организации будут подчинены одной структуре, а вторая лига и первенство среди любительских команд объединят в один турнир. Клубы в этом турнире сыграют в четырех территориальных группах.

До 1 января следующего года рабочая группа разработает документы для запуска проекта.

По словам президента ФФУ Андрея Павелко, договоры федерации с УПЛ и ПФЛ будут продлены на год, чтобы реформа дала возможность запустить долгосрочную маркетинговую стратегию для привлечения средств в украинский футбол.

Ранее сообщалось, что на Конгрессе ФФУ были избраны вице-президенты организации. Ими стали Назар Холодницкий, Александр Бандурко и Вадим Костюченко.