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    ФФУ меняет формат украинского футбола

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    По информации Федерации футбола Украины, через сезон Премьер-лига и первая лига в плане организации будут подчинены одной структуре, а вторая лига и первенство среди любительских команд объединят в один турнир.
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    КИЕВ, 21 июн — РИА Новости Украина. Федерация футбола Украины (ФФУ) планирует с сезона-2018/2019 изменить формат соревнований в украинском футболе, сообщает ее пресс-служба.

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    Так, уже через сезон Премьер-лига и первая лига в плане организации будут подчинены одной структуре, а вторая лига и первенство среди любительских команд объединят в один турнир. Клубы в этом турнире сыграют в четырех территориальных группах.

    До 1 января следующего года рабочая группа разработает документы для запуска проекта.

    По словам президента ФФУ Андрея  Павелко, договоры федерации с УПЛ и ПФЛ будут продлены на год, чтобы реформа дала возможность запустить долгосрочную маркетинговую стратегию для привлечения средств в украинский футбол.

    Ранее сообщалось, что на Конгрессе ФФУ были избраны вице-президенты организации. Ими стали Назар Холодницкий, Александр Бандурко и Вадим Костюченко. 

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