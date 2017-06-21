Агент футболиста получил 41 млн фунтов за рекордный трансфер Погба в "МЮ"

КИЕВ, 21 июн — РИА Новости Украина. ФИФА открыла дисциплинарное производство в отношении итальянского футбольного клуба "Ювентус" по трансферу французского хавбека Поля Погба в "Манчестер Юнайтед", сообщает ESPN.

Погба присоединился к "Ювентусу" в качестве свободного агента в 2012 году, когда истек его контакт с "Манчестер Юнайтед", а летом 2016 года был продан "МЮ" за рекордные в истории мирового футбола 89,3 миллиона фунтов.

ФИФА обратила внимание на трансфер после того, как стало известно, что агент Мино Райола получил от сделки 41 миллион фунтов. Райола якобы привел Погба в "Ювентус" бесплатно, но договорившись о большом проценте с последующей продажи игрока, что могло подпадать под правило ФИФА по запрету на владение третьими лицами правами на игроков.

В мае ФИФА попросила "МЮ" и "Юве" дать разъяснения по трансферу. В итоге против "Юнайтед" дело открыто не было, а "Ювентусу" может грозить наказание от штрафа до запрета на трансферы.

"Мы можем подтвердить, что дисциплинарное производство было возбуждено против "Ювентуса". Мы не можем давать дальнейшие комментарии, пока делопроизводство будет продолжаться. Мы также можем подтвердить, что никаких дисциплинарных дел не будет возбуждено против "Манчестер Юнайтед", – заявил представитель ФИФА.