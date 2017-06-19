наверх
19.06.201721:40
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Спорт

    Украинка пробилась во второй круг теннисного турнира в Бирмингеме

    (обновлено: )31
    Украинка Элина Свитолина, посеянная под вторым номером, на старте турнира обыграла британку Хитер Уотсон. Матч продолжался 2 часа 10 минут. Призовой фонд теннисного турнира превышает 800 тысяч долларов.
    Элина Свитолина — в пятерке лучших теннисисток мира
    KARIM SAHIB / AFP

    КИЕВ, 19 июн — РИА Новости Украина. Украинка Элина Свитолина вышла во второй круг теннисного турнира в Бирмингеме (Великобритания), призовой фонд которого превышает 800 тысяч долларов.

    Элина Свитолина — в пятерке лучших теннисисток мира
    Tiziana FABI / AFP
    Главные успехи и неудачи украинского спорта в 2017 году

    Свитолина, посеянная под вторым номером, на старте турнира обыграла британку Хитер Уотсон – 6:2, 5:7, 6:3.

    Смотрите также: На корте и с наградами. Свитолина — в пятерке лучших теннисисток мира

    Матч продолжался 2 часа 10 минут, сообщает Р-Спорт.

    Во втором круге украинка сыграет с победительницей встречи между итальянкой Камилой Джорджи и россиянкой Натальей Вихлянцевой.

    В мае Элина Свитолина стала победительницей турнира в Риме.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    Встреча года: Порошенко едет к Трампу
    Михаил Погребинский
    Конец АТО и реинтеграция Донбасса: за и против
    Полиция проводит операцию в районе Елисейских полей в Париже
    Париж: наезд авто на фургон полиции
    ЛГБТ-марш в Киеве
    "Марш равенства" ЛГБТ-сообщества в Киеве