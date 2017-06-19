Украинка пробилась во второй круг теннисного турнира в Бирмингеме

KARIM SAHIB / AFP

КИЕВ, 19 июн — РИА Новости Украина. Украинка Элина Свитолина вышла во второй круг теннисного турнира в Бирмингеме (Великобритания), призовой фонд которого превышает 800 тысяч долларов.

Свитолина, посеянная под вторым номером, на старте турнира обыграла британку Хитер Уотсон – 6:2, 5:7, 6:3.

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Матч продолжался 2 часа 10 минут, сообщает Р-Спорт.

Во втором круге украинка сыграет с победительницей встречи между итальянкой Камилой Джорджи и россиянкой Натальей Вихлянцевой.

В мае Элина Свитолина стала победительницей турнира в Риме.