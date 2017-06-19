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    Спорт

    Ярмоленко близок к переходу в мюнхенскую "Баварию" - СМИ

    (обновлено: )14410
    На данный момент подробности перехода пока не сообщаются, однако отмечается серьезная заинтересованность ФК в Андрее Ярмоленко, который сейчас находится на отдыхе в Турции.
    Андрей Ярмоленко
    twitter UEFAEURO

    КИЕВ, 19 июн — РИА Новости Украина. Капитан киевского "Динамо", полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко может начать новый сезон в мюнхенской "Баварии", сообщает "КОМАНДА1".

    Вместе с тем, на данный момент подробности перехода пока не сообщаются, однако отмечается серьезная заинтересованность ФК в Ярмоленко.

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    Сам футболист сейчас находится на отдыхе в Турции.

    В 2016 году Ярмоленко в составе киевского "Динамо" стал чемпионом Украины и выиграл Суперкубок страны. Также сообщалось, что "Динамо" оценило Ярмоленко в 22 млн евро.

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