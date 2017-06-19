Ярмоленко близок к переходу в мюнхенскую "Баварию" - СМИ

КИЕВ, 19 июн — РИА Новости Украина. Капитан киевского "Динамо", полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко может начать новый сезон в мюнхенской "Баварии", сообщает "КОМАНДА1".

Вместе с тем, на данный момент подробности перехода пока не сообщаются, однако отмечается серьезная заинтересованность ФК в Ярмоленко.

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Сам футболист сейчас находится на отдыхе в Турции.

В 2016 году Ярмоленко в составе киевского "Динамо" стал чемпионом Украины и выиграл Суперкубок страны. Также сообщалось, что "Динамо" оценило Ярмоленко в 22 млн евро.