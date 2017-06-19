наверх
19.06.201705:03
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Спорт

    Тренер сборной РФ похвалила Киев за организацию ЧЕ по прыжкам в воду

    (обновлено: )28
    Чемпионат Европы по прыжкам в воду завершился в Киеве в воскресенье, 18 июня. По словам Светланы Моисеевой, организаторы первенства в Киеве успешно справились с задачей.
    Главный тренер сборной России по прыжкам в воду Светлана Моисеева
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 19 июн — РИА Новости Украина, Вероника Гибадиева. Киеву удалось провести чемпионат Европы по прыжкам в воду на хорошем уровне и в плане организации, и в плане отношения, заявила главный тренер сборной России Светлана Моисеева.

    Итальянского вратаря Джанлуиджи Доннарумму забросали фальшивыми купюрами. Видео
    Канал на Youtube Спорт ТВ
    Голкипера "Милана" во время матча забросали долларами

    Чемпионат Европы по прыжкам в воду завершился в Киеве в воскресенье, 18 июня.

    Читайте также: Украинец взял "золото" на ЧЕ в прыжках с однометрового трамплина

    "Организаторы — молодцы. У них все получилось и в плане организации, и в плане отношения. Мы как-то переживали, но это было напрасно. Все было хорошо. Спасибо Киеву, киевлянам, организаторам соревнований", — сказала Моисеева корреспонденту агентства "Р-Спорт" .

    "На чемпионате Европы все было супер. Организация хорошая, мне все понравилось", — добавил один из лидеров сборной России по прыжкам в воду, призер чемпионатов мира Виктор Минибаев.

    Ранее сообщалось, что украинки завоевали "золото" и "бронзу" на домашнем Чемпионате Европы по прыжкам в воду. 

    Ссылки по теме:
      Теги:
      Темы дня
      ЛГБТ-марш в Киеве
      "Марш равенства" ЛГБТ-сообщества в Киеве
      Донецкая фильтровальная станция. Архивное фото
      Киев - Донбасс. Конец АТО?
      Пункт пропуска в первые часы после вступления в силу безвиза Украины с ЕС
      Европа открывает для украинцев свои границы
      Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
      Встреча года: Порошенко едет к Трампу