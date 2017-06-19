Тренер сборной РФ похвалила Киев за организацию ЧЕ по прыжкам в воду

КИЕВ, 19 июн — РИА Новости Украина, Вероника Гибадиева. Киеву удалось провести чемпионат Европы по прыжкам в воду на хорошем уровне и в плане организации, и в плане отношения, заявила главный тренер сборной России Светлана Моисеева.

Чемпионат Европы по прыжкам в воду завершился в Киеве в воскресенье, 18 июня.

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"Организаторы — молодцы. У них все получилось и в плане организации, и в плане отношения. Мы как-то переживали, но это было напрасно. Все было хорошо. Спасибо Киеву, киевлянам, организаторам соревнований", — сказала Моисеева корреспонденту агентства "Р-Спорт" .

"На чемпионате Европы все было супер. Организация хорошая, мне все понравилось", — добавил один из лидеров сборной России по прыжкам в воду, призер чемпионатов мира Виктор Минибаев.

Ранее сообщалось, что украинки завоевали "золото" и "бронзу" на домашнем Чемпионате Европы по прыжкам в воду.