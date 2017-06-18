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    Во Франции во время боя с быком погиб тореадор

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    Тореро приблизился к быку, потерял равновесие и упал, в этот момент бык ударил его рогом в бок. Фандиньо, согласно информации, доставили в больницу, но врачи не смогли его спасти - у него оказалось разорвано легкое.
    Тореадор Иван Фандиньо
    EFE

    КИЕВ, 18 июн — РИА Новости Украина. Во время боя с быком во Франции погиб тореадор Иван Фандиньо в результате смертельной травмы. Об этом сообщает агентство EFE.

    Смертельный удар быка на корриде в Испании. Видео
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    Смертельный удар быка на корриде в Испании (18+)

    Коррида проходила во французском городе Эр-сюр-л'Адур (регион Аквитания, департамент Ланды).

    Тореро приблизился к быку с капоте (плащ), потерял равновесие и упал, в этот момент бык ударил его рогом в бок. Фандиньо доставили в больницу, но врачи не смогли его спасти — у него оказалось разорвано легкое.

    Иван Фандиньо — известный тореадор, родом из Страны басков, ему было 36 лет. Тореро, который впервые вышел на арену сразиться с быком в 2005 году, будет похоронен на его родине.

    Это вторая трагедия с начала века, связанная с гибелью тореро во время схватки с быком. В июне прошлого года на арене в Теруэле (автономное сообщество Арагон) погиб 29-летний Виктор Баррио.

    Всего за 100 лет в Испании погибли 135 профессионалов, имеющих отношение к корриде, из них 34 матадора — в результате ранений, полученных на аренах и фермах.

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