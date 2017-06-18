Во Франции во время боя с быком погиб тореадор

КИЕВ, 18 июн — РИА Новости Украина. Во время боя с быком во Франции погиб тореадор Иван Фандиньо в результате смертельной травмы. Об этом сообщает агентство EFE.

Коррида проходила во французском городе Эр-сюр-л'Адур (регион Аквитания, департамент Ланды).

Тореро приблизился к быку с капоте (плащ), потерял равновесие и упал, в этот момент бык ударил его рогом в бок. Фандиньо доставили в больницу, но врачи не смогли его спасти — у него оказалось разорвано легкое.

Иван Фандиньо — известный тореадор, родом из Страны басков, ему было 36 лет. Тореро, который впервые вышел на арену сразиться с быком в 2005 году, будет похоронен на его родине.

Это вторая трагедия с начала века, связанная с гибелью тореро во время схватки с быком. В июне прошлого года на арене в Теруэле (автономное сообщество Арагон) погиб 29-летний Виктор Баррио.

Всего за 100 лет в Испании погибли 135 профессионалов, имеющих отношение к корриде, из них 34 матадора — в результате ранений, полученных на аренах и фермах.