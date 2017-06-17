Сборная России обыграла новозеландцев в стартовом матче Кубка конфедераций

КИЕВ, 17 июн — РИА Новости Украина. Сборная России по футболу обыграла команду Новой Зеландии в матче открытия домашнего Кубка конфедераций.

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Встреча группы А, прошедшая на стадионе "Санкт-Петербург" в субботу, завершилась со счетом 2:0 в пользу россиян. Первый гол в матче был забит в результате автогола игрока новозеландской сборной Майкла Боксолла на 31-й минуте. На 69-й минуте первый мяч на турнире в составе российской команды забил Федор Смолов.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Вратарь Стефан Маринович (Новая Зеландия) во время матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными России и Новой Зеландии

В следующем матче россияне 21 июня в Москве сыграют с действующими чемпионами Европы португальцами. Новозеландцы в тот же день в Сочи встретятся с командой Мексики.

Кубок конфедераций проходит с 17 июня по 2 июля в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве.

Ранее сообщалось, сборная Португалии, в первый раз в истории выигравшая чемпионат Европы, стала седьмым участником Кубка конфедераций-2017. Ранее путевки на турнир получили сборные России (страна-хозяйка), Германии (чемпион мира-2014), Австралии (обладатель Кубка Азии-2015), Чили (обладатель Кубка Америки-2015), Мексики (обладатель Золотого кубка КОНКАКАФ-2015, победитель стыковых матчей с командой США) и Новой Зеландии (обладатель Кубка наций Океании-2016).