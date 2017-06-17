Около 25 случаев коррупции в ФИФА расследует прокуратура Швейцарии

КИЕВ, 17 июн — РИА Новости Украина. Прокуратурой Швейцарии расследуется около 25 случаев коррупции, связанных с Международной федерацией футбола (ФИФА) и процессом выборов стран-хозяек чемпионатов мира, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на офис генерального прокурора Швейцарии Михаэля Лаубера.

Лаубер не сообщил, о каких именно случаях идет речь. При этом, по данным СМИ, среди фигурантов дел присутствуют бывший глава ФИФА Йозеф Блаттер, экс-генеральный секретарь ФИФА Жером Вальке, а также глава организационного комитета чемпионата мира в Германии 2006 года Франц Беккенбауэр.

Также в прокуратуре сообщили, что количество подозрительных финансовых операций, касающихся выборов стран-хозяек чемпионатов мира 2018 и 2022 годов, которые пройдут в России и Катаре соответственно, возросло.

"На сегодняшний день в ходе расследования было получено 178 сообщений о подозрительных финансовых операциях, — сообщили в офисе прокурора. — На данный момент власти Швейцарии исследуют документы, содержащие около 19 терабайт данных".

Смотрите также — Коррупционный скандал в ФИФА: аресты в Цюрихе и обыски в Майами

Швейцарская полиция в 2015 году провела серию арестов высокопоставленных чиновников ФИФА по запросу властей США в связи с делом о коррупции в организации. На фоне коррупционного скандала пост президента ФИФА досрочно покинул Йозеф Блаттер, который в итоге был отстранен от футбольной деятельности. В ноябре 2015 года стало известно, что расследование швейцарских властей выявило более 120 подозрительных финансовых операций.