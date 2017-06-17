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    Около 25 случаев коррупции в ФИФА расследует прокуратура Швейцарии

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    Скандал в ФИФА-УЕФА (268)

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    По данным СМИ, среди фигурантов дел присутствуют бывший глава ФИФА Йозеф Блаттер, экс-генеральный секретарь ФИФА Жером Вальке, а также глава организационного комитета чемпионата мира в Германии 2006 года Франц Беккенбауэр.
    Подготовка в РФ к Чемпионату мира по футболу-2018
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 17 июн — РИА Новости Украина. Прокуратурой Швейцарии расследуется около 25 случаев коррупции, связанных с Международной федерацией футбола (ФИФА) и процессом выборов стран-хозяек чемпионатов мира, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на офис генерального прокурора Швейцарии Михаэля Лаубера.

    Штаб-квартира ФИФА в Цюрихе, Швейцария
    REUTERS Arnd Wiegmann
    Новые обвинения США чиновников ФИФА касаются сыгранных и будущих турниров

    Лаубер не сообщил, о каких именно случаях идет речь. При этом, по данным СМИ, среди фигурантов дел присутствуют бывший глава ФИФА Йозеф Блаттер, экс-генеральный секретарь ФИФА Жером Вальке, а также глава организационного комитета чемпионата мира в Германии 2006 года Франц Беккенбауэр.

    Также в прокуратуре сообщили, что количество подозрительных финансовых операций, касающихся выборов стран-хозяек чемпионатов мира 2018 и 2022 годов, которые пройдут в России и Катаре соответственно, возросло.

    "На сегодняшний день в ходе расследования было получено 178 сообщений о подозрительных финансовых операциях, — сообщили в офисе прокурора. — На данный момент власти Швейцарии исследуют документы, содержащие около 19 терабайт данных".

    Смотрите также — Коррупционный скандал в ФИФА: аресты в Цюрихе и обыски в Майами

    Швейцарская полиция в 2015 году провела серию арестов высокопоставленных чиновников ФИФА по запросу властей США в связи с делом о коррупции в организации. На фоне коррупционного скандала пост президента ФИФА досрочно покинул Йозеф Блаттер, который в итоге был отстранен от футбольной деятельности. В ноябре 2015 года стало известно, что расследование швейцарских властей выявило более 120 подозрительных финансовых операций.

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