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    Холодницкий избран вице-президентом ФФУ

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    Если Александр Бандурко и Вадим Костюченко просто переизбраны на новый срок, то Холодницкий – новая личность в украинском футболе. Сейчас он занимает должность Специализированного антикоррупционного прокурора.
    Назар Холодницкий
    Украинское фото

    КИЕВ, 16 июн — РИА Новости Украина. В пятницу, 16 июня, в Доме футбола на Конгрессе ФФУ были избраны вице-президенты организации. Ими стали Назар Холодницкий, Александр Бандурко и Вадим Костюченко.

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    Если Александр Бандурко и Вадим Костюченко просто переизбраны на новый срок, то Холодницкий – новая личность в украинском футболе. Сейчас он занимает должность Специализированного антикоррупционного прокурора.

    С марта 2014 году Холодницкий занимал должность старшего помощника первого заместителя генпрокурора Украины, а в декабре того же года назначен первым заместителем прокурора АР Крым, которая передислоцировалась в Киев.

    С 30 ноября 2015 года Холодницкий был назначен на должность главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Генпрокурором Виктором Шокиным.

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