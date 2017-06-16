Холодницкий избран вице-президентом ФФУ

КИЕВ, 16 июн — РИА Новости Украина. В пятницу, 16 июня, в Доме футбола на Конгрессе ФФУ были избраны вице-президенты организации. Ими стали Назар Холодницкий, Александр Бандурко и Вадим Костюченко.

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Если Александр Бандурко и Вадим Костюченко просто переизбраны на новый срок, то Холодницкий – новая личность в украинском футболе. Сейчас он занимает должность Специализированного антикоррупционного прокурора.

С марта 2014 году Холодницкий занимал должность старшего помощника первого заместителя генпрокурора Украины, а в декабре того же года назначен первым заместителем прокурора АР Крым, которая передислоцировалась в Киев.

С 30 ноября 2015 года Холодницкий был назначен на должность главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Генпрокурором Виктором Шокиным.