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    Экс-звезда НБА Деннис Родман вновь собирается в Северную Корею

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    По данным СМИ, бывший спортсмен был замечен в международном аэропорту Пекина, а в Пхеньян может прибыть во вторник. В Госдепартаменте США заявили, что Родман не является официальным американским представителем, а его поездка не носит официальный характер.
    Деннис Родман
    wikipedia

    КИЕВ, 13 июн – РИА Новости Украина, Дмитрий Злодорев. Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Деннис Родман намеревается в ближайшее время вновь посетить КНДР, сообщает телекомпания CNN со ссылкой на собственные источники.

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    flickr.com/Juanedc
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    По ее данным, бывший спортсмен был замечен в международном аэропорту Пекина, а в Пхеньян может прибыть во вторник. Как отмечает CNN, в Госдепартаменте США заявили, что Родман не является официальным американским представителем, а его поездка не носит официальный характер.

    Один из самых ярких баскетболистов мира последних десятилетий уже несколько раз бывал в КНДР и встречался с лидером страны Ким Чен Ыном. В частности, в 2014 году он был гостем на торжествах по случаю его дня рождения и участвовал в матче ветеранов НБА со сборной КНДР.

    Родман пять раз выигрывал звание чемпиона НБА в составе команд "Детройт Пистонс" и "Чикаго Буллз". Он является членом Зала славы НБА.

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