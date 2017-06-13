Экс-звезда НБА Деннис Родман вновь собирается в Северную Корею

КИЕВ, 13 июн – РИА Новости Украина, Дмитрий Злодорев. Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Деннис Родман намеревается в ближайшее время вновь посетить КНДР, сообщает телекомпания CNN со ссылкой на собственные источники.

По ее данным, бывший спортсмен был замечен в международном аэропорту Пекина, а в Пхеньян может прибыть во вторник. Как отмечает CNN, в Госдепартаменте США заявили, что Родман не является официальным американским представителем, а его поездка не носит официальный характер.

Один из самых ярких баскетболистов мира последних десятилетий уже несколько раз бывал в КНДР и встречался с лидером страны Ким Чен Ыном. В частности, в 2014 году он был гостем на торжествах по случаю его дня рождения и участвовал в матче ветеранов НБА со сборной КНДР.

Родман пять раз выигрывал звание чемпиона НБА в составе команд "Детройт Пистонс" и "Чикаго Буллз". Он является членом Зала славы НБА.