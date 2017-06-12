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    Спорт

    "Стоять": как Шевченко разнимал драку фанов и стюардов после матча с финнами

    (обновлено: )28
    Возникла потасовка, которую пришлось останавливать главному тренеру сборной Украины Андрею Шевченко, который, не стесняясь выражений, попросил фанатов прекратить беспорядки.
    Несколько украинских фанов соскочили с трибун на беговые дорожки и бросились к игрокам, но мгновенно наткнулись на жесткий отпор стюардов
    Скриншот с видео

    КИЕВ, 12 июн — РИА Новости Украина. После отборочного матча Финляндия-Украина драку между украинскими болельщиками и стюардами пришлось останавливать тренеру сборной Андрею Шевченко.

    Инцидент произошел сразу после окончания матча, когда футболисты сборной Украины подошли к сектору болельщиков, чтобы поблагодарить их за поддержку.

    Несколько украинских фанов соскочили с трибун на беговые дорожки и бросились к игрокам, но мгновенно наткнулись на жесткий отпор стюардов. Возникла потасовка, которую пришлось останавливать главному тренеру сборной Украины Андрею Шевченко, который, не стесняясь выражений, попросил фанатов прекратить беспорядки.

    Напомним, сборная Украины по футболу обыграла сборную Финляндии со счетом 2:1. Игра началась с активности финской сборной. Украинцы старались играть на контратаках, которые редко получались удачно.

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