Кроссовки Майкла Джордана проданы за рекордные $190 тысяч

КИЕВ, 12 июн — РИА Новости Украина. Кроссовки, в которых легендарный баскетболист Майкл Джордан завоевал со сборной США золото на Олимпийских играх в Лос-Анджелесе в 1984 году, были проданы на аукционе за рекордные 190 тысяч долларов, сообщает ESPN.

Пара кроссовок, в которой Джордан играл против Испании, ушла с молотка за 190 373 доллара. Данная сумма является рекордной стоимостью за ношеную игровую обувь.

Прошлый рекорд был установлен на аукционе в 2013 году — тогда один из покупателей приобрел кроссовки, в которых Джордан играл за "Чикаго" в пятом матче финала НБА 1997 года против "Юты", за 104 765 долларов, сообщает Р-Спорт.

В 2014 году кроссовки, которые носил баскетболист, когда выступал за команду университета Северной Каролины, была продана на аукционе за 33 387 долларов, а годом позже самые первые кроссовки Джордана, в которых он играл в НБА, ушли с молотка за 71 553 доллара.

Майкл Джордан — американский баскетболист, бывший игрок НБА. Играл на позиции атакующего защитника. Джордан сыграл важную роль в популяризации баскетбола и НБА во всем мире в 1980-х и 1990-х годах. На протяжении карьеры американец дважды выигрывал золото Олимпийских игр (1984, 1992), шесть раз становился чемпионом НБА и шесть раз признавался самым ценным игроком финала НБА. Всего за карьеру Джордан провел более тысячи матчей, в среднем набирая по 30,1 очка за игру в "регулярках". В 2009 году Джордан был введен в Зал славы баскетбола.