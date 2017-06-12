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    В Украине впервые стартует чемпионат Европы по прыжкам в воду

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    Чемпионат Европы по прыжкам в воду начинается 12 июня в Киеве и завершится 18 июня. Соревнования континентального первенства будут проходить в Центре спорта "Лико".
    Прыжки в воду. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 12 июн — РИА Новости Украина. Чемпионат Европы по прыжкам в воду стартует 12 июня в Киеве и продлится до 18 июня.

    "С 12 по 18 июня, впервые в истории — Украина будет принимать зрелищный спортивный праздник: чемпионат Европы по прыжкам в воду – 2017", – написал министр молодежи и спорта Игорь Жданов на своей странице в Facebook.

    По его словам, соревнования континентального первенства будут проходить в Центре спорта "Лико" по адресу Киев, ул. Конева, 8.

    Игорь Жданов/Facebook, 12 июня 2017

    Опубликована также программа чемпионата:

    divingkyiv2017.org
    Программа чемпионата Европы по прыжкам в воду, Киев-2017

    Ранее вице-президент Европейской лиги плавания (LEN) Андрей Власков заявил, что чемпионат Европы по прыжкам воды обещает побить рекорд по представительству участников и национальных федераций — 124 спортсмена и 23 сборных.

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