В Украине впервые стартует чемпионат Европы по прыжкам в воду

КИЕВ, 12 июн — РИА Новости Украина. Чемпионат Европы по прыжкам в воду стартует 12 июня в Киеве и продлится до 18 июня.

"С 12 по 18 июня, впервые в истории — Украина будет принимать зрелищный спортивный праздник: чемпионат Европы по прыжкам в воду – 2017", – написал министр молодежи и спорта Игорь Жданов на своей странице в Facebook.

По его словам, соревнования континентального первенства будут проходить в Центре спорта "Лико" по адресу Киев, ул. Конева, 8.

Игорь Жданов/Facebook, 12 июня 2017

Опубликована также программа чемпионата:

divingkyiv2017.org Программа чемпионата Европы по прыжкам в воду, Киев-2017

Ранее вице-президент Европейской лиги плавания (LEN) Андрей Власков заявил, что чемпионат Европы по прыжкам воды обещает побить рекорд по представительству участников и национальных федераций — 124 спортсмена и 23 сборных.