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    Сборная Испании обыграла македонцев в отборе ЧМ-2018

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    Встреча группы G, прошедшая в воскресенье в Скопье, завершилась со счетом 2:1 в пользу испанцев, у которых забили Давид Сильва (15-я минута) и Диего Коста (27). В составе команды Македонии отличился Стефан Ристовски (66).
    Игроки сборной Испании Хорди Альба (слева) и Серхио Рамос. Архивное фото
    RIA News Александр Вильф | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 12 июн — РИА Новости Украина. Футболисты сборной Испании обыграли команду Македонии в матче 6-го тура отборочного турнира чемпионата мира-2018.

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    Встреча группы G, прошедшая в воскресенье в Скопье, завершилась со счетом 2:1 в пользу испанцев, у которых забили Давид Сильва (15-я минута) и Диего Коста (27). В составе команды Македонии отличился Стефан Ристовски (66).

    Результаты других матчей дня:

    Италия – Лихтенштейн – 5:0;

    Израиль – Албания — 0:3.

    После шести игр испанцы и итальянцы лидирует в турнирной таблице группы G, набрав по 16 очков, но у сборной Испании лучше дополнительные показатели. Третье место занимает команда Албании (9).

    Напомним, сборная Украины по футболу обыграла сборную Финляндии со счетом 2:1. Игра началась с активности финской сборной. Украинцы старались играть на контратаках, которые редко получались удачно.

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