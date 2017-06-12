Сборная Испании обыграла македонцев в отборе ЧМ-2018

КИЕВ, 12 июн — РИА Новости Украина. Футболисты сборной Испании обыграли команду Македонии в матче 6-го тура отборочного турнира чемпионата мира-2018.

Встреча группы G, прошедшая в воскресенье в Скопье, завершилась со счетом 2:1 в пользу испанцев, у которых забили Давид Сильва (15-я минута) и Диего Коста (27). В составе команды Македонии отличился Стефан Ристовски (66).

Результаты других матчей дня:

Италия – Лихтенштейн – 5:0;

Израиль – Албания — 0:3.

После шести игр испанцы и итальянцы лидирует в турнирной таблице группы G, набрав по 16 очков, но у сборной Испании лучше дополнительные показатели. Третье место занимает команда Албании (9).

Напомним, сборная Украины по футболу обыграла сборную Финляндии со счетом 2:1. Игра началась с активности финской сборной. Украинцы старались играть на контратаках, которые редко получались удачно.