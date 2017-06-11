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    Финляндия превзошла наши ожидания - Шевченко

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    По словам главного тренера сборной Украины по футболу Андрея Шевченко, в чем-то Финляндия даже превзошла ожидания, местами финны контролировали мяч и интенсивно прессинговали.
    Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко
    УНИАН

    КИЕВ, 11 июн — РИА Новости Украина. Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко прокомментировал победу своей команды в матче с командой Финляндии.

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    "В первую очередь, хочу поблагодарить команду за то, что она боролась и добыла важные три очка. Конечно, также хотелось бы поблагодарить наших болельщиков, сегодня была прекрасная поддержка. Спасибо вам большое. Чего нам не хватало, так это сил. Но ребята отдавались игре полностью, я благодарен им за это. Даже несмотря на усталость, они боролись до последнего.  В перерыве я попросил игроков отдать все, что у них есть во втором тайме. Я попросил футболистов выложиться на 100%. Была очень непростая игра. Важно было также сосредоточиться и на тактических моментах. Конечно, нельзя не отметить физическое состояние соперника. Возможно, в чем-то Финляндия даже превзошла наши ожидания. Местами они даже контролировали мяч. Они интенсивно прессинговали. Тем важнее сегодняшняя победа, которая была добыта в очень непростой борьбе", — отметил Шевченко, которого цитирует dynamo.kiev.ua.

    УНИАН
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    Напомним, сборная Украины по футболу обыграла сборную Финляндии со счетом 2:1. Игра началась с активности финской сборной. Украинцы старались играть на контратаках, которые редко получались удачно.

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