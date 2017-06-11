Чемпионат Европы по прыжкам в воду в Киеве побьет рекорд

КИЕВ, 11 июн — РИА Новости Украина. Чемпионат Европы по прыжкам в воду в Киеве обещает побить рекорд по представительству участников и национальных федераций.

Об этом сообщил вице-президент Европейской лиги плавания (LEN) Андрей Власков, информирует Р-Спорт.

"Хочется поблагодарить за отличную подготовку к этому чемпионату Европы. У нас рекордное представительство по количеству спортсменов, рекордное количество по представительству стран — 124 спортсмена и 23 сборных", — сказал Власков на пресс-конференции.

"У нас на чемпионате Европы по водным видам спорта в Лондоне в 2016-м было меньше представительство", — отметил спортивный менеджер LEN Марко Бирри.

Напомним, чемпионат Европы стартует 12 июня и завершится 18 июня.

Как сообщалось ранее, финские города Тампере и Хельсинки примут чемпионат мира по хоккею в 2022 году.