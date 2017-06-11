наверх
11.06.201709:27
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Спорт

    Фигурист Рэдфорд предложил руку и сердце своему возлюбленному

    (обновлено: )16703
    Рэдфорд показал в своем аккаунте в Instagram снимок, на котором он, встав на одно колено, делает предложение Фенеро: "Я спросил его, выйдет ли он за меня, и он ответил да!".
    Фигурист Эрик Рэдфорд объявил о помолвке с Луисом Фенеро
    instagram.com/ericradford85

    КИЕВ, 11 июн — РИА Новости Украина. Двукратный чемпион мира в парном катании канадский фигурист Эрик Рэдфорд объявил о помолвке с испанским фигуристом Луисом Фенеро, информирует Р-Спорт.

    Американка вышла замуж за железнодорожный вокзал
    thesun.co.uk
    Сложное женское сердце: американка вышла замуж за ж/д вокзал

    Рэдфорд показал в своем аккаунте в Instagram снимок, на котором он, встав на одно колено, делает предложение Фенеро.

    "Я узнал, что лучшие вещи в жизни имеют определенный уровень простоты. Я вижу его в искусстве, слышу в музыке, чувствую с этим мужчиной. Любить его просто и красиво. Во время полета над горами я ощущал чувство свободы и радости, и я испытываю то же самое, когда думаю о жизни с Луисом. Мне хотелось бы чувствовать это вечно, поэтому я спросил его, выйдет ли он за меня, и он ответил да!" — написал Рэдфорд под снимком.

    Напомним, Пиппа Миддлтон, младшая сестра герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон, вышла замуж за миллионера Джеймса Мэтьюза. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Торжественные мероприятия по случаю вступления в силу безвизового режима с Европейским Союзом на Европейской площади
    Европа открывает для украинцев свои границы
    Андрей Блинов
    Медреформа или медицинский геноцид?
    Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон. Архивное фото
    Выборы в парламент Великобритании как следствие Brexit
    Президент Петр Порошенко. Архивное фото
    Стокгольмский арбитраж и дело Тимошенко