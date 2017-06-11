Фигурист Рэдфорд предложил руку и сердце своему возлюбленному

КИЕВ, 11 июн — РИА Новости Украина. Двукратный чемпион мира в парном катании канадский фигурист Эрик Рэдфорд объявил о помолвке с испанским фигуристом Луисом Фенеро, информирует Р-Спорт.

Рэдфорд показал в своем аккаунте в Instagram снимок, на котором он, встав на одно колено, делает предложение Фенеро.

"Я узнал, что лучшие вещи в жизни имеют определенный уровень простоты. Я вижу его в искусстве, слышу в музыке, чувствую с этим мужчиной. Любить его просто и красиво. Во время полета над горами я ощущал чувство свободы и радости, и я испытываю то же самое, когда думаю о жизни с Луисом. Мне хотелось бы чувствовать это вечно, поэтому я спросил его, выйдет ли он за меня, и он ответил да!" — написал Рэдфорд под снимком.

Напомним, Пиппа Миддлтон, младшая сестра герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон, вышла замуж за миллионера Джеймса Мэтьюза.