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    Спорт

    Хет-трик Левандовского принес полякам победу над румынами в отборе ЧМ-2018

    (обновлено: )29
    Встреча группы Е, прошедшая в субботу в Варшаве, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. У победителей все три мяча забил Роберт Левандовский, отличившийся на 29-й и 62-й минутах с пенальти и на 57-й минуте с игры.
    Роберт Левандовски. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 10 июн — РИА Новости Украина. Футболисты сборной Польши обыграли на своем поле команду Румынии в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018.

    Матч отбора к ЧМ между сборными Боснии и Греции завершился дракой
    Канал BalkanSportsNews на Youtube
    Драка после матча между сборными Боснии и Греции

    Встреча группы Е, прошедшая в субботу в Варшаве, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. У победителей все три мяча забил Роберт Левандовский, отличившийся на 29-й и 62-й минутах с пенальти и на 57-й минуте с игры. У румын мяч на свой счет записал Богдан Станку (77).

    В другом матче группы Е сборная Черногории на своем поле разгромила команду Армении со счетом 4:1 благодаря хет-трику Стевана Йоветича (28, 54 и 82) и голу Фатоса Бечирая (2). У сборной Армении на 89-й минуте гол забил Руслан Корян.

    После 6 туров в таблице группы Е лидирует сборная Польши с 16 очками. Черногорцы делят второе-третье место с датчанами (по 10 очков), у румын и армян по 6 очков, замыкает таблицу сборная Казахстана (2 очка).

    Напомним, в воскресенье, 11 июня, сборная Украины по футболу на выезде сыграет против сборной Финляндии. Сейчас Украина занимает 3 место в группе I. Лидер – Хорватия, второй идет Исландия.

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